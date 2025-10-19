Abone ol: Google News

Fenerbahçe, Türk Hava Yolları karşısında zorlanmadı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 15:00
  • Maç, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynandı ve 72 dakika sürdü.
  • Setler sırasıyla 25-15, 25-16 ve 25-12 tamamlandı.

Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ile Türk Hava Yolları karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Fenerbahçe oldu.

72 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek 

Hakemler: Caner Çildir, Uğur Ateş

Fenerbahçe: Orro, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Melissa Vargas, Hande Baladın, Korneluk (Giem Örge, Arelya Karasoy, Ghani)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Karmen Aksoy ( Melis Yılmaz, Alondra,Çağla Çiçekoğlu, Orthmann, Işıl Öz, Büşra Kılıçlı, Merve Nezir)

Setler: 25-15, 25-16, 25-12

Süre: 72 dakika (28, 24, 20)

