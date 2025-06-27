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Fenerbahçe, Yaasmeen Bedart-Ghani'yi transfer etti

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Yaasmeen Bedart-Ghani'yi renklerine bağladığını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Fenerbahçe, Yaasmeen Bedart-Ghani'yi transfer etti

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör çaprazı Yaasmeen Bedart-Ghani’yi kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak San Diego Mojo forması giyen 28 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

Türkiye'de Keçiören Belediyesi'nde de oynayan Yaasmeen Bedart-Ghani, kariyerinde Texas Universitesi, United Volleyball, OK Porec, Acqua & Sapone Roma Volley, AO Markopoulo, Suwon Hyndai E&C Hillstate ve Gwangju Pepper Saving Bank AI PEPPERS formalarını terletti.

ABD'li voleybolcu, 2021-2022 sezonunda Kore V-Ligi'nde "en iyi servis atan oyuncu" ödülünün sahibi olmuştu.

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