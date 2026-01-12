Abone ol: Google News

Fenerbahçe'de Taner Atik dönemi başladı

Efeler Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe'nin yeni başantrenörü Taner Atik oldu.

Yayınlama Tarihi: 12.01.2026 14:14
Fenerbahçe'de Taner Atik dönemi başladı
  • Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, Taner Atik ile başantrenör olarak anlaştı.
  • Atik, 20 yıllık kariyerinde altyapıdan milli takımlara kadar birçok görevde bulundu.
  • Son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain kulübünde çalışmıştı.

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, başantrenör Taner Atik ile anlaşma sağladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı'mız, başantrenör Taner Atik ile anlaşma sağlamıştır. 20 yılı aşkın antrenörlük kariyerinde altyapıdan milli takımlara, Avrupa kupalarından Ortadoğu liglerine uzanan çok geniş bir yelpazede görev yapan Taner Atik üst düzey sorumluluklar üstlenmiş, hem sportif hem de yönetsel anlamda önemli başarılara imza atmıştır. Sayın Taner Atik'e 'Ailemize hoş geldin.' diyor, sarı-lacivert formamız altında başarılarla ve şampiyonluklarla dolu bir dönem diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AL AIN'DE ÇALIŞTI

Deneyimli çalıştırıcı, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain kulübünde görev aldı.

