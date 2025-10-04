Abone ol: Google News

Filenin Efeleri'nin 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile eşleşti.

Yayınlama Tarihi: 04.10.2025 23:30
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, 9-24 Eylül 2026 tarihlerinde 24 takımın katılımıyla İtalya, Bulgaristan, Finlandiya ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'ndaki rakipleri belli oldu.

İtalya'nın Bari kentinde gerçekleşen kura çekimine Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi katıldı.

RAKİPLER BELLİ OLDU

Ay-yıldızlılar kura çekiminin ardından D Grubu'nda yer aldı.

Milliler, grup aşamasında Romanya, Letonya, Fransa, Almanya ve İsviçre ile eşleşti.

Türkiye grup müsabakalarını Romanya'nın Cluj-Napoca şehrinde oynayacak.

GRUPLAR

2026 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şöyle:

A Grubu: İtalya, İsveç, Slovenya, Çekya, Yunanistan, Slovakya

B Grubu: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Ukrayna, Portekiz, İsrail

C Grubu: Finlandiya, Estonya, Sırbistan, Belçika, Hollanda, Danimarka

D Grubu: Türkiye, Romanya, Letonya, Fransa, Almanya, İsviçre

