Filenin Sultanları 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda namağlup şampiyon oldu!

Filenin Sultanları 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda namağlup şampiyon oldu!

A Milli Kadın Voleybol takımımız Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yenilgi almadan şampiyon olmayı başardı..

Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Filenin Sultanları namağlup şampiyon olmayı başardı.Çıktığı tüm maçları kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımız altın madalyanın sahibi olmayı başardı.

Finalde İran ile karşılaşan Filenin Sultanları rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.Baştan sona üstün bir performans sergileyen Filenin Sultanları rakibine set şansı vermedi.

Konya Karatay Kongre ve Spor Merkezi’nde oynanan mücadelede Konyalı voleybol severler Filenin Sultanları'na büyük bir destek verdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda müthiş bir performans sergileyerek namağlup şekilde altın madalyayı kazanmaya hak kazandı..