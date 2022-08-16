Petrol
94.99
-0.12%
Euro
18.243
-0.06%
Dolar
17.9634
0.03%
Altın
1.023
-0.38%
Borsa
2828
-1.01%
Bitcoin
432.960
-0.60%
BTXN Coin
6.18
-4.03%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Filenin Sultanları 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda namağlup şampiyon oldu!

    A Milli Kadın Voleybol takımımız Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda yenilgi almadan şampiyon olmayı başardı..
    • 16.08.2022 - 16:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Filenin Sultanları 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda namağlup şampiyon oldu!

    Konya'da devam eden 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Filenin Sultanları namağlup şampiyon olmayı başardı.Çıktığı tüm maçları kazanan A Milli Kadın Voleybol takımımız altın madalyanın sahibi olmayı başardı.

    Finalde İran ile karşılaşan Filenin Sultanları rakibini 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu.Baştan sona üstün bir performans sergileyen Filenin Sultanları rakibine set şansı vermedi.

    Filenin Sultanları 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda namağlup şampiyon oldu! #1

    Konya Karatay Kongre ve Spor Merkezi’nde oynanan mücadelede Konyalı voleybol severler Filenin Sultanları'na büyük bir destek verdi.

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Konya’nın ev sahipliğinde düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları’nda müthiş bir performans sergileyerek namağlup şekilde altın madalyayı kazanmaya hak kazandı..

    Filenin Sultanları 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda namağlup şampiyon oldu! #2

    Filenin Sultanları 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda namağlup şampiyon oldu! #3

    Filenin Sultanları 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda namağlup şampiyon oldu! #4

    Filenin Sultanları 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda namağlup şampiyon oldu! #5


    İlginizi Çekebilir

    Ukrayna, Rus Wagner paralı askerlerinin üssünü vurdu
    Dünya

    Ukrayna, Rus Wagner paralı askerlerinin üssünü vurdu

    İndirimli ürünlere olan ilgi ciroyu katladı
    Ekonomi

    İndirimli ürünlere olan ilgi ciroyu katladı

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu
    Btcrobo

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu

    Görüş Bildir