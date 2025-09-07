Filenin Sultanları'nın tarihi günü: Finalde rakip İtalya!

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, tarihi finale çıkıyor.

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile karşı karşıya geliyor.

Filenin Sultanları, bu turnuvada ilk kez şampiyonluk için sahada olacak.

A Milli Takım ile İtalya arasındaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.

İLK KEZ ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADAYIZ

A Milli Voleybol Takımı, Dünya Kadınlar Şampiyonası'nda E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada'yı set vermeden geçerek son 16 turuna yükseldi.

Filenin Sultanları, son 16 turunda Slovenya'yı da 3-0 mağlup etti. Milliler, çeyrek finalde ise ABD'yi 3-1'le geçti ve yarı finale yükseldi.

Sultanlar, yarı finalde de Japonya'yı 3-1'le geçerek tarihinde ilk kez adını finale yazdırdı.

GEÇMİŞ BAŞARILAR

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu seneden itibaren her 4 yılda bir düzenlenen organizasyonda arka arkaya 6'ncı kez boy gösteriyor.

Şampiyonayı 2006 yılında 10. sırada tamamlayan milli takım, 2010'da 7 galibiyet 7 mağlubiyetle 6. olma başarısı gösterdi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2014'te 9'uncu, 2018'de 10'uncu, 2022'de 8'inci olarak organizasyonu tamamladı.