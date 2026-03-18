Galatasaray, Alanya Belediyespor'u mağlup etti

Efeler Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Yasin Okumuş, Selçuk Görmen
Galatasaray: Gökçen Yüksel, Alonso, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak(L), Caner Ergül, Wright, Can Koç, Doğukan Ulu, Jaeschke)
Alanya Belediyespor: Mustafa Cervatoğlu, Hofer, Çağatay Durmaz, Marshall, Uğur Kılınç Çağatay Kır (Abdullah Çam, Mojarad, Batuhan Avcı, Azizcan Ataoğlan, İbrahim Emet)
Setler: 25-18, 25-17, 23-25, 25-23
Süre: 121 dakika (27, 26, 33, 35)
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi