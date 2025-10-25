Galatasaray, Altekma karşısında galip geldi

- Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Efeler Ligi'nin ilk haftasında Altekma'yı 3-1 yendi.
- Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı ve 142 dakika sürdü.
- Galatasaray, setleri 17-25, 25-19, 25-21, 28-26 alarak galip geldi.
Efeler Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray Erkek Voleybol Takımı ile Altekma karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
142 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Erol Akbulut, Dicle Özdaş
Galatasaray: Jaeschke, Samet Güneş, Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Wright (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Doğukan Ulu, Alonso, Arslan Ekşi, Maar, Onur Günaydı, Can Koç)
Altekma: Buculjevic, Cafer Kirkit, Emir Pınar, Candido, Ewert, Bertuğ Öndeş (Hüseyin Şahin, Erhan Hamarat, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Dünya Kandemir)
Setler: 17-25, 25-19, 25-21, 28-26
Süre: 142 dakika (31, 32, 39, 40)