Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yendi

Yayınlama:
Voleybol Efeler Ligi'nin 26. ve son haftasında Galatasaray, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.

93 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ramazan Çevik, Dicle Özdaş

Galatasaray: Doğukan Ulu, Wright, Jaeschke, Ahmet Tümer, Can Koç, Tatarov (Hasan Yeşilbudak)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Corre, Uriarte, Emir Kaan Öztürk, Burhan Zorluer, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Enis Ali Ay, Vidal, Oğuzhan Doğruluk)

Setler: 25-21, 25-22, 25-21

Süre: 93 dakika (30, 31, 32)

