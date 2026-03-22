Galatasaray, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yendi

Voleybol Efeler Ligi'nin 26. ve son haftasında Galatasaray, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Ramazan Çevik, Dicle Özdaş
Galatasaray: Doğukan Ulu, Wright, Jaeschke, Ahmet Tümer, Can Koç, Tatarov (Hasan Yeşilbudak)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Corre, Uriarte, Emir Kaan Öztürk, Burhan Zorluer, Gökhan Gökgöz, Mert Cuci (Alperay Demirciler, Ümit Demir, Enis Ali Ay, Vidal, Oğuzhan Doğruluk)
Setler: 25-21, 25-22, 25-21
Süre: 93 dakika (30, 31, 32)
