Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferleri için tören düzenlendi

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı'nın yeni transferleri için imza töreni gerçekleştirildi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen törene, Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, yönetim kurulu üyesi Timur Kuban ve sarı-kırmızılı takımın yeni transferleri Michael Wright, Stephen Maar ile Thomas Jaeschke katıldı.

"EFELER LİGİ'Nİ KAZANMAYI AMAÇLIYORUZ"

Erkek voleybol takımının geçen sezonki başarısına değinen Cibara, şu ifadeleri kullandı:

Uzun yıllar sonra geçen sezon final oynamıştık. Bu sezon müzemize kupa getirmek istiyoruz. Kadromuzda bulunan oyuncular, çok büyük başarılara imza atmış isimlerdir. Geçen sene yapamadığımızı bu sene yapmak istiyoruz. Uzun yıllar sonra Efeler Ligi'ni kazanmayı amaçlıyoruz.

"UMUT HOCA'NIN BAŞARILI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Sarı-kırmızılı takımın başantrenörü Umut Çakır'a değinen Cibara, şu şekilde konuştu:

Umut Hoca'nın başarılı olduğunu düşünüyorum. Bu sene de devam eden bir kontratı var. Ondan CEV Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye'de kupa bekliyorum.

"ULUSLARARASI ANLAMDA ÜLKEMİZİ TEMSİL ETMEYİ ÖNEMSİYORUZ"

Timur Kuban ise erkek ve kadın voleybol takımları için çok büyük hedefler belirlediklerini aktararak, şu şekilde konuştu:

Erkek takımımız, geçen sene harika bir performans sergiledi. Efeler Ligi'nde final oynadığımız için çok mutluyuz. Dünya yıldızlarımızla birlikte çok güçlenmiş kadromuz var. CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Uluslararası anlamda ülkemizi temsil etmeyi önemsiyoruz.

"OCAK AYINDA KULÜPLE GÖRÜŞMELERE BAŞLADIK"

ABD'li smaçör Thomas Jaeschke, kendisini çok farklı bir tecrübenin beklediğini kaydederek, şunları dedi:

Ocak ayında kulüple görüşmelere başladık. Kontratı görünce çok mutlu olmuştum. Sonunda burada olduğum için de mutluyum. Burada olmak için çok bekledim.

"TRANSFER OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"

Kanadalı smaçör Stephen Maar ise Efeler Ligi'ni uzun zamandır takip ettiğini dile getirerek, şu şekilde konuştu:

Bir Galatasaray taraftarı olarak buraya transfer olduğum için mutluyum. Bu ligde oynamak istiyordum. CEV Şampiyonlar Ligi için de harika bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. Başkanımıza bana burada oynama fırsatı verdiği için teşekkür ediyorum.

"BENİM İÇİM BÜYÜK BİR ADIMDI"

ABD'li pasör Michael Wright da Galatasaray'da oynayacağı için harika hissettiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: