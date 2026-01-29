Galatasaray, Halkbank'ı mağlup etti CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında iki Türk ekibini karşı karşıya getiren karşılaşmada Galatasaray, konuk ettiği Halkbank'ı 3-1 yendi.

Göster Hızlı Özet Galatasaray, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Halkbank'ı 3-1 mağlup etti.

Bu galibiyetle Galatasaray, gruptaki 2. galibiyetini aldı.

Halkbank ise 3. mağlubiyetini yaşadı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında iki Türk ekibini karşı karşıya getiren karşılaşmada Galatasaray ile Halkbank kozlarını paylaştı. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla Galatasaray oldu. GALATASARAY, 2. KEZ KAZANDI Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, 2. galibiyetini aldı. Halkbank ise 3. yenilgisini yaşadı. Müsabakada, uluslararası voleybol hakemi Yavuz Akdemir de yardımcı hakem olarak görev yaptı. SIRADAKİ MAÇLARI Galatasaray, gruptaki 5. maçında Belçika'nın Knack takımına konuk olacak. Halkbank ise sahasında Polonya'nın Bogdanka ekibini ağırlayacak. 127 DAKİKA SÜRDÜ Salon: Burhan Felek Voleybol Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Yavuz Akdemir Galatasaray: Maar, Alonso, Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright) Halkbank: Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sotola, Leal (Volkan Döne, Hofer, Sliwka, Arda Bostan, Umut Özdemir, Sokolov) Setler: 25-16, 27-25, 22-25, 25-20 Süre: 127 dakika (25, 38, 35, 29) Eshspor Haberleri Amed Sportif Faaliyetler, Syrota ve Dimitrov'u transfer etti

Sarunas Jasikevicius'tan Anadolu Efes galibiyeti yorumu

Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı