Galatasaray, Halkbank'ı mağlup etti

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında iki Türk ekibini karşı karşıya getiren karşılaşmada Galatasaray, konuk ettiği Halkbank'ı 3-1 yendi.

Yayınlama Tarihi: 29.01.2026 22:56
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında iki Türk ekibini karşı karşıya getiren karşılaşmada Galatasaray ile Halkbank kozlarını paylaştı.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla Galatasaray oldu.

GALATASARAY, 2. KEZ KAZANDI

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, 2. galibiyetini aldı. Halkbank ise 3. yenilgisini yaşadı.

Müsabakada, uluslararası voleybol hakemi Yavuz Akdemir de yardımcı hakem olarak görev yaptı.

SIRADAKİ MAÇLARI

Galatasaray, gruptaki 5. maçında Belçika'nın Knack takımına konuk olacak. Halkbank ise sahasında Polonya'nın Bogdanka ekibini ağırlayacak.

127 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Yavuz Akdemir

Galatasaray: Maar, Alonso, Patry, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright)

Halkbank: Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sotola, Leal (Volkan Döne, Hofer, Sliwka, Arda Bostan, Umut Özdemir, Sokolov)

Setler: 25-16, 27-25, 22-25, 25-20

Süre: 127 dakika (25, 38, 35, 29)

