Galatasaray, İstanbul Gençlikspor deplasmanında galip geldi

Efeler Ligi'nin 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 3-2 yendi.

Efeler Ligi'nin 24. haftasında İstanbul Gençlikspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla konuk takım Galatasaray oldu.

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Erdal Akıncı, Yasin Çalışkan

İstanbul Gençlikspor: Caner Çiçekoğlu, Palonsky, Sercan Bıdak, Padar, Sharifi, Yiğit Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Eren Uğur, Emre Fırat, Nevzat Güneş, Mejias)

Galatasaray: Gökçen Yüksel, Alonso, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright, Doğukan Ulu)

Setler: 30-28, 18-25, 28-30, 25-23, 19-21

Süre: 173 dakika (37, 27, 42, 35, 32)

