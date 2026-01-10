Galatasaray, Kuzeyboru karşısında kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Galatasaray ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan ev sahibi Galatasaray oldu.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım ligdeki 11. galibiyetini elde etti. Kuzeyboru ise 12. kez mağlup oldu.

105 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, İbrahim Acar

Galatasaray: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Yuanyuan, Carutasu, Sylla, Yasemin Güveli (Eylül Yatgın, Ayçin Akyol, Bongaerts)

Kuzeyboru: Smarzek, Ayşe Çürük, Strunjak, Lila Şengün, Lozo, Dicle Nur Babat (Dilek Kınık, Melisa Bükmen, Nilsu Şen, Czyrnianska, Enweonwu, Ergül Avcı)

Setler: 25-19, 25-14, 22-25, 25-20

Süre: 105 dakika (25, 23, 28, 29)