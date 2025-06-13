Galatasaray, Naz Aydemir Akyol’u transfer etti

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, tecrübeli oyuncu Naz Aydemir Akyol’u kadrosuna kattı.

Kulübün açıklamasında, şöyle denildi:

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray Kadın Voleybol Takımımız, Naz Aydemir Akyol’u kadrosuna kattı. Kulübümüz; A Milli Kadın Voleybol Takımımızın formasını uzun yıllar boyunca terletmiş olan, 1990 doğumlu tecrübeli pasör Naz Aydemir Akyol ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Naz Aydemir Akyol’a hoş geldin der, başarılarla dolu bir sezon geçirmesini dileriz.