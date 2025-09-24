Abone ol: Google News

Galatasaray'da İlkin Aydın, 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Galatasaray, İlkin Aydın'ın sağ ayak bileğinde yaşadığı burkulmadan dolayı 2 hafta sahalardan uzak kalacağını duyurdu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.09.2025 19:03
Galatasaray'da İlkin Aydın, 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nda sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray, milli smaçör İlkin Aydın'ın sağ ayak bileğinde yaşadığı burkulmadan dolayı 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

2 HAFTA YOK

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı kaptanı İlkin Aydın'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün gerçekleştirilen hazırlık maçında sağ ayak bileğinde burkulma meydana gelmiştir. Sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan doktor kontrolünün ardından oyuncumuzun 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilmiştir. Kaptanımız İlkin Aydın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Eshspor Haberleri