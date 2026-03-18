Gebze Belediyespor, Akkuş Belediyespor'u mağlup etti

Voleybol Efeler Ligi'nin 25. haftasında Gebze Belediyespor, deplasmanda Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.
Voleybol Efeler Ligi'nin 25. haftasında Akkuş Belediyespor ile Gebze Belediyespor karşı karşıya geldi.
Ünye Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Gebze Belediyespor oldu.
Akkuş Belediyespor, bu sonuçla Efeler Ligi'ne veda etti.
Salon: Ünye
Hakemler: İsmail Yıldırım, Bektaş Kalender
Akkuş Belediyespor: Cardoso, Oğuzhan Karasu, Esmaeilnezhad, Baturalp Burak Güngör, Rojas, Vefa Yılmaz (Muhammed Aray, Oktay Tetik, Butko, Oğuzhan Tarakçı, Yusuf Bakır,)
Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Tervaportti, Bahov, Furkan Aydın, Gutierrez, Yasin Aydın (Metin Durmuş, Semih Çelik, Berk Dilmenler, Franca, Kaan Atmaca, Kadir Gürkan Uz)
Setler: 25-21, 22-25, 22-25, 22-25
Süre: 115 dakika
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi