Gebze Belediyespor, Alanya Belediyespor'u mağlup etti

Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Gebze Belediyespor, deplasmanda Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.

Yayınlama Tarihi: 15.02.2026 17:05

  
  • Maç, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynandı.
  • Karşılaşma 136 dakika sürdü.

Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Alanya Belediyespor ile Gebze Belediyespor karşı karşıya geldi.

Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla konuk takım Gebze Belediyespor oldu.

136 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu

Hakemler: İsmail Yıldırım, Pınar Elma

Alanya Belediyespor: Seganov, Çağatay Durmaz, Saadat, Abdullah Çam, Hofer, İbrahim Emet (Zeka Çağatay Kır, Marshall, Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, İsmail Koçak)

Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Furkan Aydın (Semih Çelik, Franca, Kaan Atmaca, Kemal Kayhan, Berk Dilmenler, Metin Durmuş, Aykut Acar)

Setler: 25-20, 14-25, 15-25, 13-15

Süre: 136 dakika (28, 23, 24, 36, 25)

