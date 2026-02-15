Gebze Belediyespor, Alanya Belediyespor'u mağlup etti

- Gebze Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.
- Maç, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynandı.
- Karşılaşma 136 dakika sürdü.
Voleybol Efeler Ligi'nin 19. haftasında Alanya Belediyespor ile Gebze Belediyespor karşı karşıya geldi.
Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla konuk takım Gebze Belediyespor oldu.
136 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: İsmail Yıldırım, Pınar Elma
Alanya Belediyespor: Seganov, Çağatay Durmaz, Saadat, Abdullah Çam, Hofer, İbrahim Emet (Zeka Çağatay Kır, Marshall, Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, İsmail Koçak)
Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Furkan Aydın (Semih Çelik, Franca, Kaan Atmaca, Kemal Kayhan, Berk Dilmenler, Metin Durmuş, Aykut Acar)
Setler: 25-20, 14-25, 15-25, 13-15
Süre: 136 dakika (28, 23, 24, 36, 25)