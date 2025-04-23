Giovanni Guidetti: Bu takım gerçekten çok çalışkan

AA & Ensonhaber

VakıfBank'ta başantrenör Giovanni Guidetti ve oyunculardan Cansu Özbay, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe karşısında durumu 3-0 yaparak şampiyonluğa ulaştıkları karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Guidetti, şampiyonluğa ulaştıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bu sezon bizim için çok özel. Takımımız da bu sezon çok özeldi. Genç bir takım olarak başladık. Çok yeni ve genç bir takımız. Kötü başladık aslında ama yavaş yavaş kendimize geldik. Bu takım gerçekten çok çalışkan. Sürekli öğrenmek istiyorlar. Ekibimize de teşekkür etmek istiyorum. Çok fazla maç oynadık. Bu yüzden problem çıktı ama buna rağmen sağlık ekibi inanılmazdı. Teknik ekip de çok iyi iş çıkardı. Biz, bir aileyiz.

"FENERBAHÇE, İNANILMAZ GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Fenerbahçe'nin çok iyi bir takım olduğunu aktaran Guidetti, şu şekilde konuştu:

Fenerbahçe, inanılmaz güçlü bir takım. Belki biraz problemleri vardı. Yeni antrenörleri Marcello Abbondanza'yı iyi tanıyorum. Dünyanın en iyi antrenörlerinden biri. Sadece biraz geç geldi. Fenerbahçe kazanmak istiyordu. Gerçekten çok iyilerdi. Burada oynamak çok zor. Cansu Özbay da çok zor bir sezon geçirdi. İlk maçını aralıkta oynadı. Sonra biraz problem yaşadı. Kendisi tam bir kazanan.

"İÇİMDEKİ VOLEYBOL AŞKI BENİ DURDURAMADI"

Cansu Özbay ise bu sezonun kendisi için zor başladığını anlatarak, şu şekilde konuştu:

Tam iyileştim derken yeniden sakatlandım. Sonra karın kasımda bir sakatlık oldu. İçimdeki voleybol aşkı beni durduramadı. Ekibe ve beni iyileştirenlere teşekkür ediyorum. Bu MVP ödülünü onlar için alıyorum. Bu performansımı onlara borçluyum.

"2 YILDIR LİGDE ŞAMPİYON OLAMIYORDUK"

Uzun zamandır kupaya hasret kaldıklarını vurgulayan Cansu, şu değerlendirmede bulundu:

2 yıldır ligde şampiyon olamıyorduk. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Fenerbahçe de çok iyi bir takım. Ne kadar önde olursanız olun rahatlamamanız gerekiyor. Vazgeçmeyen ve kazanan biz olduk. VakıfBank'ın gerçekten farklı bir ruhu var. Bunu tekrar sahaya koyduk.

"UMARIM ORADA DA ÜLKEMİZİ GURURLANDIRIRIZ"

Cansu, CEV Şampiyonlar Ligi'nin zor geçeceğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı: