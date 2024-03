Gizem Örge: Türkiye'nin gururu olduk, kadınlara, kız çocuklarına ilham verdik

AA

FIVB dünya sıralamasının "1" numarası, Avrupa şampiyonu ve Türkiye'nin gururu A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Opet'in yıldız liberosu Gizem Örge, Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Harzemşahlar İlkokulu'ndaki sınıfında Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin Sultanlar Ligi'nde Ankara'da PTT ile oynadığı maç için Başkent'e gelen ve kamptan kısa süre izin alarak mahallesini, ailesini, okulunu ziyaret eden Gizem'e, voleybol topunu ilk kez eline aldığı Harzemşahlar İlkokulu'nda sürpriz bir karşılama yapıldı.

"Anılarım canlandı"

Kendisini örnek alan çocukların ve ailelerinin sevgi gösterisinden çok etkilenen ve "Benim için çok gurur verici bir andı." diyen 30 yaşındaki başarılı sporcu, şöyle konuştu:

Mahalleye her geldiğimde okulumun önünden geçerken nostalji yaşıyorum. Okulumun içine uzun yıllardır girmiyordum. Şimdi anılarım canlandı. Voleybola başladığım yer Harzemşahlar İlkokulu'nun bahçesidir. Manşet almayı, servis atmayı mahallede öğrendim. Çok keyifli bir çocukluktu. Bu dönemde sokakta büyüme şansı bulamayan çocuklar için üzülüyorum. Biz şanslı bir jenerasyonduk. Hacı amcamız vardı, akşamüzeri gelip voleybol filesi kurardı. O olmadığı zamanda da mahallenin gençleri bu görevi üstlenirdi. Her akşam 6'ya 6 gerçek voleybol maçı yapardık. Çok küçüktüm, birisi çıksa da yerine beni alsalar diye beklerdim.

"Hayallerinin peşinden gitmeyi bırakmasınlar"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kız çocuklarına da seslenen Gizem, şu şekilde konuştu:

Mahallelinin gururu

Türkiye'nin gururu olan Gizem Örge'ye mahalle sakinleri de ayrı bir sevgi gösteriyor.

Mahallelinin kendisine ilgisinden mutlu olan Gizem, şu ifadeleri kullandı:

Babasının desteği, ağabeyiyle ilişkisi

Gizem Örge, Avrupa şampiyonluğundan sonra "Baba ben buradayım." diyerek tüm Türkiye'yi duygulandırmasıyla ilgili şunları kaydetti:

Çok kıymetli özel bir andı şampiyon olduğumuz an. Voleybol hayalimin peşinden koşmaya başladığım zamandan beri babam da benimle birlikte koşuyor. Bir gün bile 'of' demedi. Çamlıca Mahallesi'nden Demetevler'e yürürdüm. Babam iş çıkışı, her akşam beni alır eve getirirdi. Babam bizim takımın da babası gibiydi. Takımla turnuvalara, deplasmanlara gelirdi. Her gün antrenmana baklavayla, muzla gelirdi. Takıma asla eli boş gelmezdi. Ankara'dan ayrılana kadar hep yanımdaydı. Daha sonra fiilen yanımda olamasalar da annem de babam da hep beni desteklediler. Milli takımda olmadığım dönemde de üzüntüme ortak oldular. O yüzden yaşadığım gururu, mutluluk anını onlarla paylaşmak istedim.