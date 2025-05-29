Göztepe, Kara Bajema'yı kadrosuna kattı

AA & Ensonhaber
Yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki ABD'li oyuncu Kara Bajema'yı renklerine bağladığını duyurdu.
"BİR SEZONLUK SÖZLEŞME İMZALADIK"
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:
Göztepe’mize hoş geldin Kara Bajema. Smaçör pozisyonunda oynayan 1998 doğumlu Kara Bajema ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak Savino Del Bene Voley forması giyen Kara, takımıyla CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde gümüş madalya kazandı. Kara, Jakarta BIN, Allianz Vero Volley, Vakıfbank ve ABD milli takımlarında da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Kara.
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