Göztepe, Kara Bajema'yı kadrosuna kattı

AA & Ensonhaber

Yeni sezonda Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek olan Göztepe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki ABD'li oyuncu Kara Bajema'yı renklerine bağladığını duyurdu.

"BİR SEZONLUK SÖZLEŞME İMZALADIK"

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi: