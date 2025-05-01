Göztepe Voleybol, Berre İnce’yi transfer etti

İHA
Sultanlar Ligi’nin yeni ekiplerinden Göztepe Voleybol, yeni sezon hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.
İzmir ekibi, bu kapsamda transfer çalışmalarına da başladı.
Sarı-kırmızılılar, son olarak Sarıyer Belediyesispor’da forma giyen ve libero bölgesinde oynayan Berre İnce’yi kadrosuna kattığını duyurdu.
"BİR SEZONLUK SÖZLEŞME İMZALADIK"
Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Libero pozisyonunda oynayan 2004 doğumlu yetenekli genç oyuncu Berre İnce ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Berre.
Göztepe Voleybol’un Sarıyer Belediyespor’dan transfer ettiği Berre; daha önce kariyerinde Aras Kargo, İstanbul BBSK, Fenerbahçe ve alt yaş milli takım formalarını da giydi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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