Güney Kore'yi yenen Filenin Sultanları 7'de 7 yaptı

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında Türkiye, Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek 7'de 7 yaptı.
Filenin Sultanları namağlup ünvanını sürdürdü, Güney Kore ise 6. yenilgisini yaşadı.
MİLLİLER ZORLANMADI
İlk setin tamamında Türkiye, oyuna ağırlığını koydu ve seti 11-25 tamamlayarak 1-0 öne geçti.
Ay-Yıldızlılar, Berka Buse Özden'in performansının etkili olduğu ikinci bölümde rakibine 25-13 üstünlük kurarak durumu 2-0'a getirdi.
Güney Kore'nin etkili savunmasına rağmen Türkiye, üçüncü sette de baskın oyununu sürdürdü ve 25-17'lik skorla seti önde bitirerek maçı 3-0 kazandı.
Milliler, İstanbul etabındaki 4. ve son müsabakasında pazar günü saat 19.30'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.
GÜNEY KORE: 0 - TÜRKİYE: 3
Hakemler: Nicolas Casado (Arjantin), Wael Kandil (Mısır)
Güney Kore: Jua, Sarang, Juah, Sebeen, Jiyun, Yunju (Sujin, Daeun, Dahyeon)
Türkiye: Berka Buse Özden, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Vargas, Saliha Şahin, Deniz Uyanık (Simge Aköz, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt)
Setler: 11-25, 13-25, 17-25
Süre: 70 dakika