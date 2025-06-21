Güney Kore'yi yenen Filenin Sultanları 7'de 7 yaptı Filenin Sultanları, 2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasında Güney Kore'yi 3-0 mağlup ederek 7'de 7 yaptı ve namağlup ünvanını devam ettirdi.