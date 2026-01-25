Abone ol: Google News

Halkbank, Altekma'yı mağlup etti

Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank, konuk ettiği Altekma'yı 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 21:01
Halkbank, Altekma'yı mağlup etti
  • Halkbank, Efeler Ligi 16. haftasında konuk ettiği Altekma'yı 3-0 mağlup etti.
  • Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda 82 dakika sürdü.
  • Halkbank böylece galibiyet sayısını 13'e yükseltirken, Altekma 10. yenilgisini aldı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank ile Altekma karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Halkbank oldu.

Halkbank ligdeki galibiyet sayısını 13'e çıkardı. Altekma ise 10. mağlubiyetini yaşadı.

82 DAKİKA OYNANDI

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Eser Türkoğlu

Halkbank: Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sotola, Leal, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Umut Özdemir, Yunus Emre Tayaz, Hofer)

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Erhan Hamarat)

Setler: 25-23, 25-20, 25-21

Süre: 82 dakika

Eshspor Haberleri