Halkbank, Altekma'yı mağlup etti

Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında Halkbank ile Altekma karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Halkbank oldu.
Halkbank ligdeki galibiyet sayısını 13'e çıkardı. Altekma ise 10. mağlubiyetini yaşadı.
82 DAKİKA OYNANDI
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ali Sarıkuzu, Eser Türkoğlu
Halkbank: Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sotola, Leal, Ertuğrul Gazi Metin, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Umut Özdemir, Yunus Emre Tayaz, Hofer)
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Hüseyin Şahin, Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Erhan Hamarat)
Setler: 25-23, 25-20, 25-21
Süre: 82 dakika