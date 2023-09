AA

Voleybol Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda en değerli oyuncu (MVP) seçilen Fransız smaçör Earvin Ngapeth'i kadrosuna kattı.

Başkent ekibi, 32 yaşındaki Fransız yıldız oyuncu Ngapeth için kulüp binasında imza töreni düzenledi.

"Halkbank ile 3-4 sezondur iletişim içerisindeydik"

Halkbank'ın yeni transferi Ngapeth, burada yaptığı konuşmada, çok mutlu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefim her zaman kazanmak"

Halkbank'a kupalar kazanmak için geldiğini söyleyen Ngapeth, şu şekilde konuştu:

Hedefim her zaman kazanmak. Takım olarak da her zaman, her takıma karşı kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi var, Süper Kupa oynayacağız. Aynı zamanda Türkiye Ligi'nde de favori takımlardan biriyiz. Bu nedenle Halkbank'ı tercih ettim.