Halkbank, Spor Toto'ya şans tanımadı

Yayınlama:
Voleybol Efeler Ligi play-off 3-4 etabı 3. maçında Spor Toto'yu 3-2 yenerek seriyi 2-1 kazanan Halkbank, 2025-26 sezonunda 3'üncü oldu.

Voleybol Efeler Ligi play-off 3-4 etabı 3. maçında Halkbank ile Spor Toto karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Halkbank oldu.

144 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Tuncay Kandemir, İlknur Çakar

Halkbank: Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak, Kaziyski, Yunus Emre Tayaz, Sokolov, Sliwka (Volkan Döne, Tuna Uzunkol, Ömercan Burak Karahan, Sotola, Umut Özdemir, Ertuğrul Gazi Metin, Arda Bostan)

Spor Toto: Ivovic, Emin Gök, Herrera, Camejo, Mustafa Koç, Orçun Ergün (Burak Mert, Melih Sıratça, İzzet Ünver)

Setler: 25-22, 22-25, 26-24, 21-25, 15-13

Süre: 144 dakika

