Halkbank, Türkiye'ye CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk kupasını kazandırma hedefinde

AA & Ensonhaber

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu CEV Şampiyonlar Ligi 2024-2025 sezonu şampiyonu, 16-18 Mayıs tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Dörtlü Final sonucu belli olacak.

2018'den bu yana ilk defa Dörtlü Final formatında oynanacak karşılaşmalara, Lodz kentindeki Atlas Arena ev sahipliği yapacak.

DÖRTLÜ FİNAL HEYECANI

Yarın TSİ 21.00'de başlayacak ilk yarı final maçında Halkbank ile İtalyan ekibi Sir Sicoma Monini Perugia, 17 Mayıs Cumartesi günü TSİ 15.45'te ise Polonya takımları Jastrzebski Wegiel ile Aluron CMC Warta Zawiercie karşılaşacak.

Üçüncülük maçı, 18 Mayıs Pazar günü TSİ 17.00'de oynanacak. Bu sezonun şampiyonunu belirleyecek mücadelenin başlama düdüğü de aynı gün TSİ 21.05'te çalacak.

TÜRKİYE'NİN TURNUVADAKİ EN İYİ DERECESİNE HALKBANK SAHİP

Bu yıl Türkiye, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 1978, 1980, 2012, 2014, 2023 ve 2024'ten sonra 7'nci kez temsil edilecek. Halkbank, 2014 ve 2023'ten sonra 3'üncü defa yarı finalde sahaya çıkacak.

Türk kulüplerinin organizasyon tarihindeki en iyi derecesini, 2014'te 2'ncilik elde eden Halkbank elinde tutuyor. Halkbank, 2014'te Ankara'da düzenlenen Dörtlü Final'in şampiyonluk maçında Rusya'nın Belogorie Belgorod takımına 3-1 yenilmişti.

2014 CEV Şampiyonlar Ligi ve 2022 CEV Challenge Kupası'nda final oynayan başkent ekibi, hem 2013 CEV Kupası'ndan sonra kulüp tarihinin Avrupa kupalarındaki 2'nci şampiyonluğuna ulaşmak hem de Türkiye'ye CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk zaferini yaşatmak istiyor.

HALKBANK BAŞANTRENÖR STOYCHEV'İN TECRÜBESİNE GÜVENİYOR

Küba asılı Brezilyalı Yoandy Leal ve ABD'li Micah Maʻa gibi dünyaca tanınan voleybolcuları kadrosunda barındıran Halkbank'ın saha kenarındaki kozu da Bulgar başantrenör Radostin Stoychev olacak.

Kariyerinde 3 CEV Şampiyonlar Ligi, 4 de Dünya Kulüpler Şampiyonası kupası bulunan Stoychev, Şampiyonlar Ligi'ndeki 9'uncu yarı finaline çıkacak.

55 yaşındaki teknik adam, 2013-2014 sezonunda da çalıştırdığı Halkbank'ı; lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da şampiyonluğa taşımış, CEV Şampiyonlar Ligi'nde ise finali oynamasını sağlamıştı.

KUPA 2025'TE YENİ BİR TAKIMA GİDECEK

Halkbank dışında Dörtlü Final'de yer alacak diğer takımların müzesinde de CEV Şampiyonlar Ligi kupası bulunmuyor.

Dünya Kulüpler Şampiyonası ve İtalya liginde 2'şer kez mutlu sona ulaşan Sir Sicoma Monini Perugia, turnuvadaki en iyi derecesini 2017'de finale çıkarak elde etti.

Polonya liginde 4 şampiyonluğu bulunan Jastrzebski Wegiel, 2023 ve 2024'te final oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde artık zirveye çıkmayı hedefliyor.

Son 2 sezonun Polonya ligi 2'ncisi Aluron CMC Warta Zawiercie ise Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez yarı finale yükseldi.

ORGANİZASYONUN EN BAŞARILISI CSKA MOSKOVA

Bu sezon 66'ncısı düzenlenen turnuvanın en başarılı kulüpleri sıralamasının zirvesinde, Sovyetler Birliği döneminde kazandığı 13 şampiyonlukla Rus ekibi CSKA Moskova yer alıyor.

CSKA Moskova'yı, 6 kupayla bir diğer Rus takımı Zenit Kazan, 4'er kupayla da İtalyan takımları Modena, Trentino ve Volley Treviso takip ediyor.