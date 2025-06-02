Hande Baladın ve Sinead Jack-Kısal, Milletler Ligi'nde başarıya inanıyor

AA & Ensonhaber

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin 4-8 Haziran tarihlerinde Çin'deki ilk etabında ev sahibi ülkenin yanı sıra Fransa, Tayland ve Polonya ile mücadele edecek.

Hande Baladın ve Sinead Jack-Kısal, organizasyon öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR TURNUVA OLACAK"

Milli takım sezonunun başladığını belirten Hande Baladın, şu şekilde konuştu:

Önümüzde Milletler Ligi var, bizim için önemli bir turnuva olacak. Bizimle beraber bu sene kadroda olacak yeni takım arkadaşlarımız da var. Başarılı bir turnuva olmasını diliyorum.

"YÜZDE 100'ÜMÜZÜ ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Takıma katılan yeni oyuncularla birlikte güzel bir kimya oluşturduklarından bahseden milli smaçör, şunları kaydetti:

Yıllar geçtikçe yeni oyuncuların da aramıza katılmasını bekliyorduk. Özellikle Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'ndan önce yeni takım arkadaşlarımızın bize katılması ve takım kimyasını şimdiden oluşturmaya başlamak önemli. Mutluyuz, kızlar da çok mutlu. Güzel bir enerji yakaladık. Umarım güzel başarılara imza atacağız. Hepimizin isteği kupayı kazanmak. Dinlenecek olan, ilk defa milli takım formasıyla resmi maçlara çıkacak olan arkadaşlarımız var. Hepimiz elimizden geleni yapacağız. Başarılı olmak için yüzde 100'ümüzü ortaya koymaya çalışacağız.

"ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIMIZ"

Ay-yıldızlı formayı giyen orta oyuncu Sinead Jack-Kısal, milli takımın güçlü bir ekip olduğunu belirterek Milletler Ligi'nde iyi iş çıkaracaklarına inandığını dile getirdi.

Milli takımın İtalya'da oynadığı hazırlık maçlarında gösterdiği performansla gurur duyduğunu vurgulayan 31 yaşındaki voleybolcu, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

Verdiğimiz aradan sonra geri gelmek kolay değil. Bu, zaman ve sabır gerektiren bir şey. Beraber çok iyi iş çıkarıyoruz. Herkes çok sıkı çalışıyor. Çok güçlü bir takımız. Beraber Milletler Ligi'nde iyi bir iş başaracağımızı düşünüyorum. Çalışmaya devam etmeliyiz. Uzun bir turnuva olacak. Sırayla maçlarımızı oynayarak istediğimiz noktaya geleceğiz. Birbirimizi desteklemeye devam edeceğiz. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Ligde bazılarımız aynı takımdayız, bazılarımız rakibiz. Bu yüzden iletişimimiz çok iyi.

"NORMAL OLARAK İNİŞ VE ÇIKIŞLARIMIZ OLDU"

Eczacıbaşı sezonun ardından yaşanan ayrılıklara da değinen tecrübeli voleybolcu, sözlerini şöyle tamamladı: