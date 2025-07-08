Helin Kayıkçı yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında libero Helin Kayıkçı’yı kadrosuna kattı.
2021-2022 sezonunda Fenerbahçe ile profesyonel kariyerine başlayan Helin, 2024-2025 sezonunda Zeren Spor formasını terletti.
Helin’in 2024 U20 Avrupa Şampiyonası ve 2024 U21 Balkan Şampiyonası şampiyonlukları bulunuyor.
"SONSUZ BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
Helin Kayıkçı’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz.