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Helin Kayıkçı yeniden Fenerbahçe'de

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, Helin Kayıkçı’yı renklerine bağladı.

DHA DHA
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Helin Kayıkçı yeniden Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında libero Helin Kayıkçı’yı kadrosuna kattı.

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe ile profesyonel kariyerine başlayan Helin, 2024-2025 sezonunda Zeren Spor formasını terletti.

Helin’in 2024 U20 Avrupa Şampiyonası ve 2024 U21 Balkan Şampiyonası şampiyonlukları bulunuyor.

"SONSUZ BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Sarı-lacivertli kulüp resmi sitesinden yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Helin Kayıkçı’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz.

Eshspor Haberleri