İstanbul Gençlik, Fenerbahçe'ye şans tanımadı

Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında İstanbul Gençlik, Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.

Yayınlama Tarihi: 01.02.2026 17:20
İstanbul Gençlik, Fenerbahçe'ye şans tanımadı
  • İstanbul Gençlik, Voleybol Efeler Ligi'nde Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.
  • Maç, Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynandı.
  • Karşılaşma 140 dakika sürdü.

Voleybol Efeler Ligi'nin 17. haftasında İstanbul Gençlik ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım İstanbul Gençlik oldu.

140 DAKİKA OYNANDI

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Görmen

İstanbul Gençlik: Sercan Yüksel Bidak, Mejias, Palonsky, Yiğit Savaş Kaplan, Emre Fırat, Sharifi (Abdulsamet Yalçın, Caner Çiçekoğlu, Fatih Eren Uğur, Mert Nevzat Güneş)

Fenerbahçe: Barthelemy, Gomez, Ngapeth, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı ,Caner Dengin, Halit Kurtuluş, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Drzyzga, Marttilla)

Setler: 26-24, 23-25, 28-26, 25-21

Süre: 140 dakika (33, 38, 39, 30)

