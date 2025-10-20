İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yendi

- İstanbul Gençlikspor, Erkekler Kupa Voley 3. Grup'ta Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
- Maç TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı.
- Grupta, Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Gençlikspor maçı yarın yapılacak.
Erkekler Kupa Voley 3. Grup'ta, İstanbul Gençlikspor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla İstanbul Gençlikspor oldu.
Grupta yarın Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Gençlikspor maçı oynanacak.
119 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova
İstanbul Gençlikspor: Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias, Palonsky, Yiğit Savaş Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Sercan Yüksel Bıdak, Caner Çiçekoğlu, Emre Berat Fırat, Serhat Coşkun)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mert Cuci, Burhan Zorluer, Lawrence, Hasan Sıkar, Corre, Uriarte (Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Kadir Bircan, Enis Ali Ay)
Setler: 21-25, 19-25, 25-18, 25-15, 15-12
Süre: 119 dakika