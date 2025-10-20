Abone ol: Google News

İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yendi

Erkekler Kupa Voley 3. Grup'ta İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 16:30
İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yendi
  • İstanbul Gençlikspor, Erkekler Kupa Voley 3. Grup'ta Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.
  • Maç TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı.
  • Grupta, Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Gençlikspor maçı yarın yapılacak.

Erkekler Kupa Voley 3. Grup'ta, İstanbul Gençlikspor ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla İstanbul Gençlikspor oldu.

Grupta yarın Gaziantep Gençlikspor-İstanbul Gençlikspor maçı oynanacak.

119 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Vedat Kırçova

İstanbul Gençlikspor: Enaboifo, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias, Palonsky, Yiğit Savaş Kaplan (Abdulsamet Yalçın, Sercan Yüksel Bıdak, Caner Çiçekoğlu, Emre Berat Fırat, Serhat Coşkun)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Mert Cuci, Burhan Zorluer, Lawrence, Hasan Sıkar, Corre, Uriarte (Ümit Demir, Oğuzhan Doğruluk, Kadir Bircan, Enis Ali Ay)

Setler: 21-25, 19-25, 25-18, 25-15, 15-12

Süre: 119 dakika

