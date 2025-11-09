Abone ol: Google News

Kadın Voleybol Milli Takımı, Azerbaycan'a set vermedi

6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı, üçüncü maçında Azerbaycan'ı 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 17:34
Kadın Voleybol Milli Takımı, Azerbaycan'a set vermedi
  • Kadın Voleybol Milli Takımı, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek önemli bir başarı elde etti.
  • Maçı set vermeden kazanan takım, organizasyonda 3'te 3 yaptı ve finale katılmayı garantiledi.
  • Milli Takım, dördüncü maçını 11 Kasım'da Tacikistan ile oynayacak.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Voleybol Milli Takımı, üçüncü maçında Azerbaycan ile karşı karşıya geldi.

Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ilk seti 25-12, ikinci seti 25-8 ve üçüncü seti de 25-10 alan ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

FİNALİ GARANTİLEDİLER

Organizasyonda 3'te 3 yapan Kadın Voleybol Milli Takımın tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda ilk 2 sırada yer alması kesinleşti ve finale yükselmeyi de garantiledi.

RAKİP TACİKİSTAN

Kadın Voleybol Takımı, 11 Kasım Salı günü saat 13.00'te dördüncü maçında Tacikistan ile karşılaşacak.

Eshspor Haberleri