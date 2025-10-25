Kuzeyboru, başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu ile yollarını ayırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı'nda bir veda yaşandı.

Aksaray temsilcisi, başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

"KARİYERİNİN DEVAMINDA BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzeyboru Kadın Voleybol Takımı'mızın başantrenörü Mehmet Bedestenlioğlu ile olan sözleşmemiz karşılıklı anlaşmaya varılarak sonlandırılmıştır. Kulübümüze verdiği değerli katkılar için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.