Kuzeyboru, İlbank deplasmanında kazandı

- Kuzeyboru, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda İlbank'ı 3-1 mağlup etti.
- Bu galibiyetle Kuzeyboru ligde 6. kez kazanırken İlbank, 15. mağlubiyetini aldı.
- Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda 115 dakika sürdü.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında İlbank ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla konuk takım Kuzeyboru oldu.
Bu sonuçla Kuzeyboru ligdeki 6. galibiyetini alırken, İlbank, 15. yenilgisini yaşadı.
115 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Tuncay Kandemir, Sadık Canyurt
İlbank: Ece Morova, Bricio, Begüm Hepkaptan, Klimets, Gorecka, Damla Nur Dündar (Sinem Arıncı, Merve Tanyel, Cansu Aydınoğulları, Ceren Karagöl, Beren Yeşilırmak, Ezgi Akyıldız, Aysun Aygör)
Kuzeyboru: Strunjak, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük (Dilek Kınık Ekşi, Ege Melisa Bükmen, Lila Şengün, Nilsu Şen, Enweonwu, Lozo, Merve Çepni)
Setler: 11-25, 25-22, 24-26, 20-25
Süre: 115 dakika (21, 33, 31, 30)