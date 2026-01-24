Abone ol: Google News

Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom'a şans tanımadı

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom'u 82-73 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 17:42
  • Bahçeşehir Koleji, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Türk Telekom'u 82-73 yendi.
  • Maç Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.
  • Bahçeşehir Koleji'nde Flynn 19 sayıyla öne çıktı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Bahçeşehir Koleji ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 82-73'lük skorla ev sahibi takım Bahçeşehir Koleji oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı

Bahçeşehir Koleji: Mitchell 5, Flynn 19, İsmet Akpınar 7, Cavanaugh 12, Williams 14, Ford, Homesley 16, Furkan Haltalı 2, Ponitka 5, Kenan Sipahi 2, Göktuğ Baş

Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 2, Devoe, Trifunovic 15, Alexander 11, Simonovic 14, Allman 9, Berkan Durmaz 5, Ata Kahraman 9, Usher 2, Bankston 6

1. Periyot: 16-33

Devre: 42-50

3. Periyot: 57-65

