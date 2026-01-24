Bahçeşehir Koleji, Türk Telekom'a şans tanımadı

- Bahçeşehir Koleji, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Türk Telekom'u 82-73 yendi.
- Maç Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynandı.
- Bahçeşehir Koleji'nde Flynn 19 sayıyla öne çıktı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Bahçeşehir Koleji ile Türk Telekom karşı karşıya geldi.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 82-73'lük skorla ev sahibi takım Bahçeşehir Koleji oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Şahin, Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı
Bahçeşehir Koleji: Mitchell 5, Flynn 19, İsmet Akpınar 7, Cavanaugh 12, Williams 14, Ford, Homesley 16, Furkan Haltalı 2, Ponitka 5, Kenan Sipahi 2, Göktuğ Baş
Türk Telekom: Doğuş Özdemiroğlu 2, Devoe, Trifunovic 15, Alexander 11, Simonovic 14, Allman 9, Berkan Durmaz 5, Ata Kahraman 9, Usher 2, Bankston 6
1. Periyot: 16-33
Devre: 42-50
3. Periyot: 57-65