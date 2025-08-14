Mehmet Akif Üstündağ: Buradan Avrupa vizesi alarak tarihe geçtiler

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2026 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu dördüncü ve son maçında Danimarka'yı 3-2 mağlup etmesinin ardından oyuncuları tebrik etti.

Gazetecilere açıklamada bulunan Üstündağ, taraftarların maça yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.

"OLAĞANÜSTÜ BİR TARAFTAR VAR"

Üstündağ, şöyle konuştu:

Bu taraftarın en az 3-5 katı dışarıda bekliyor. Zorlu geçen maçta son sayıya kadar mücadele eden takımı, Avrupa Şampiyonası finallerini burada garantilemesinden dolayı tebrik ediyorum. Olağanüstü bir taraftar var. 40 yıldır spor adamıyım böyle muhteşem ve takıma sahip çıkıp bağrına basan taraftar çok görmedim. Hem de 6 Şubat depreminde büyük hasar alan bir il, takıma büyük moral verdiler. Üzüntülerini çok ön plana çıkarmadılar ve takımı kucakladılar. Takım da onlara moral verdi. Depremzede olan Malatya'ya armağan olsun. Buradan Avrupa vizesi alarak tarihe geçtiler. Bu sevgi olduktan sonra neden bir daha oynamayalım.

"MALATYA SEYİRCİSİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Milli oyuncu Beytullah Hatipoğlu ise inanılmaz bir atmosferde maçı kazandıkları için mutlu olduklarını aktararak, şunları dedi:

Malatya seyircisine çok teşekkür ediyorum. Oyuna iyi giriş yapamadık ama 3-2 galip tamamladık.

"İNANILMAZ BİR ATMOSFERDİ"

Bedirhan Bülbül de Malatya seyircisine teşekkür ederek, şu şekilde konuştu: