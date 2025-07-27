Milletler Ligi şampiyonu İtalya, kupasını aldı

Polonya'nın Lodz şehrindeki Atlas Arena'da Brezilya ve İtalya karşılaştı.

İtalya mücadeleden 3-1'lik galibiyet ile ayrıldı. Final müsabakasının ardından ödül töreni düzenlendi.

İTALYA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Üçüncülük maçının ardından gerçekleştirilen seremonide Polonya'ya madalyaları verilirken final müsabakasının ardından yapılan ödül töreninde ise organizasyonu ikincilikle tamamlayan Brezilya ve şampiyonluğa ulaşan İtalyan oyuncular ile başantrenörlerine madalyaları takdim edildi.

Şampiyon İtalya'ya madalyalarını Polonyalı oyuncu Joanna Wolosz takdim etti.

Kupayı sahaya getiren İtalya kaptanı Anna Danesi, takım arkadaşlarıyla büyük sevinç yaşadı.