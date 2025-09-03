Milli maçta şaşkına çeviren görüntü: Yumruk yumruğa kavga ettiler

Çin'in ev sahipliğinde düzenlenen U21 Erkekler Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım, önceki günlerde Mısır ile karşılaşırken iki oyuncumuz arasında sinirler gerildi.

Milliler, 9-16 klasman maçında Mısır'a setlerde 3-1 (22-25,19-25,25-20,22-25) mağlup olurken maç esnasında yaşanan kavga sosyal medyada gündem oldu.

MAÇ OYNANIRKEN KENARDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Karşılaşmada ilk setin oynadığı sırada ısınmaya çıkan iki milli voleybolcumuz arasında, yumruk yumruğa bir kavga yaşandı.

İki oyuncumuz arasında yaşanan kavga, takım arkadaşlarının araya girmesiyle son buldu.

Olayın ardından Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), U21 Erkekler Dünya Şampiyonası'nda Türkiye-Mısır arasında oynanan maçta benchte iki oyuncunun yaptığı kavgayla ilgili açıklamalarda bulundu.

DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI

Federasyondan yapılan açıklamada, "21 Yaş Altı Erkek Milli Takımımız, Çin'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'na katılım sağlamıştır. Türkiye-Mısır müsabakası sırasında ve sonrasında, takımımızın iki oyuncusuyla ilgili sosyal medyada yer alan; sporun ve sporcunun ruhuna aykırı, Federasyonumuz tarafından asla tasvip edilmesi mümkün olmayan davranışlara dair görüntüler gündeme gelmiştir. Söz konusu olayla ilgili olarak teknik kadromuz tarafından müsabaka esnasında ve sonrasında gerekli müdahaleler ve uyarılar yapılmıştır. Konuya ilişkin resmi raporlar bugün itibarıyla Federasyonumuza iletilmiş olup, ilgili kişiler hakkında Federasyon mevzuatı çerçevesinde disiplin süreci başlatılmıştır." denildi.