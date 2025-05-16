Neslihan Demir'den sistemli çalışma vurgusu

AA & Ensonhaber

Aydın'ın Didim İlçesinde düzenlenen "Olimpiyat Madalyalı Sporcularla Sağlıklı Yaşam Hafta Sonu" etkinliğinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan eski milli voleybolcu Neslihan Demir, Türkiye'nin voleybolda yükselişinin ciddi planlama neticesinde olduğunu dile getirdi.

"SİSTEMLİ ÇALIŞMANIN ÜRÜNÜ"

Türkiye'nin kadın voleybolunda önemli isimlerinden, milli takım ve kulüp kariyerinde çok sayıda başarıya imza atan Demir, şu ifadeleri kullandı:

Elde edilen başarılar bugünün değil, yıllardır süren sistemli çalışmanın ürünü. Federasyonun ve kulüplerin altyapıya yaptığı yatırımlar çok değerli. Şu anda milli takımda oynayan birçok oyuncu, 'Seni görerek başladık.' diyor. Bu çok kıymetli.

"OLİMPİYAT ELEMELERİ O DÖNEM ÇOK ZORDU"

Kariyerinin dönüm noktası olarak 2008 yılında milli takımla olimpiyat vizesi almalarını gösteren Demir, şu değerlendirmede bulundu:

Olimpiyat elemeleri o dönem çok zordu. Avrupa kıtası dünyanın en güçlü takımlarına ev sahipliği yapıyordu. Ankara'da oynadığımız o elemede olimpiyat bileti almak unutulmazdı.

"SAHADA BİRAZ SOĞUKKANLIYDIM"

Sporculuğu boyunca "Demir Leydi" lakabıyla anılan Neslihan Demir, bu ünvanı almasının nedenini şöyle dedi:

Sahada biraz soğukkanlıydım. Kriz anlarında doğru ve hızlı kararlar verebildiğim için böyle bir lakapla anıldım. Sanırım bu yüzden 'Demir Leydi' oldum.

"EVDE OTURMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Neslihan Demir, aktif sporculuk dönemindeki uzun seyahat yıllarının ardından artık evde olmanın tadını çıkardığını belirterek şu şekilde konuştu:

Evde oturmayı çok seviyorum. Kızımla ilgileniyorum, iki köpeğim var, onlarla vakit geçiriyorum. Artık evimin keyfini sürüyorum. Arkadaşlarımı ağırlamayı, yemek yapmayı çok seviyorum.

"VOLEYBOL SABIR GEREKTİREN BİR SPOR"

Genç sporculara sabır ve disiplin tavsiyesinde bulunan Demir, sözlerini şöyle tamamladı: