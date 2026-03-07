Abone ol: Google News

Nilüfer Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor'a set vermedi

Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Nilüfer Belediyespor, deplasmanda Bahçelievler Belediyespor'u 3-0 yendi.

Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında Bahçelievler Belediyespor ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.

Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Nilüfer Belediyespor oldu.

76 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi

Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Gül Çiftçi Biçer

Bahçelievler Belediyespor: Eylül Durgun, Eda Say, Nikolova, Reid, Nur Yılmaz, Jaksic (Berre İnce, Selin Çalışkan, Yağmur Karaoğlu, Ceylan Arısan)

Nilüfer Belediyespor: Buse Pehlivan, Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Cajic, Nur Hacıoğlu (Merve İzbilir, Orvosova, Burcu Yönder, Edwards, Sıla Yaşar)

Setler: 12-25, 20-25, 20-25

Süre: 76 dakika (22, 29, 25)

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

