Spor Toto, Akkuş Belediyespor'u yendi

- Spor Toto, Efeler Ligi'nde ertelenen ilk hafta maçında Akkuş Belediyespor'u 3-2 yendi.
- Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı.
- Karşılaşma 136 dakika sürdü ve beş set sonunda sonuçlandı.
Efeler Ligi'nde ertelenen ilk hafta karşılaşmasında Spor Toto ile Akkuş Belediyespor kozlarını paylaştı.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Spor Toto, 3-2 kazandı.
136 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar
Spor Toto: Ivovic, Orçun Ergün, Jaime, Tuinstra, Emin Gök, Hakkı Çapkıoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Muhammed Kaya, Burak Mert, Mustafa Koç, Doğan Karakoç)
Akkuş Belediyespor: Yosvany, Oğuzhan Karasu, Metin Toy, Ahmetcan Büyükgöz, Rojas, Butko (Muhammed Aray, Burak Baturalp Güngör, Oktay Tetik, Vefa Yılmaz, Oğuzhan Tarakçı)
Setler: 23-25, 25-23, 25-21, 21-25, 15-12
Süre: 136 dakika (29, 30, 30, 29, 18)