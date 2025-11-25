Abone ol: Google News

Spor Toto, Cizre Belediyespor'u yendi

Voleybol Efeler Ligi'nin 6. haftasında Spor Toto, konuk ettiği Cizre Belediyespor'i 3-1 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 17:36
  • Spor Toto, Voleybol Efeler Ligi 6. haftasında Cizre Belediyespor'u 3-1 yendi.
  • Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı.
  • Spor Toto, setleri 21-25, 25-19, 25-17 ve 25-22 kazandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 6. haftasında Spor Toto ile Cizre Belediyespor karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Spor Toto oldu.

103 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Erkan Yıldırım

Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, İzzet Ünver, Emin Gök, Muhammed Kaya (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Camejo, Doğukan Yaltıraklı, Orçun Ergün)

Cizre Belediyespor: Hakan Polat, Aslan Ekşi, Hernandez, İbrahim Emet, Rezaei, Taha Erden (Alperay Demirciler, Hüseyin Batuhan Duman, Mehmet Rıfat Kantarcıoglu, Umut Durur, Ege Can Avcıl)

Setler: 21-25, 25-19, 25-17, 25-22

Süre: 103 dakika

