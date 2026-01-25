Abone ol: Google News

Spor Toto, Gebze Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında Spor Toto, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 25.01.2026 19:27
Spor Toto, Gebze Belediyespor'a set vermedi
  • Spor Toto, Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında Gebze Belediyespor'u 3-0 yendi.
  • Maç, Gebze Spor Salonu'nda oynandı ve 105 dakika sürdü.
  • Gebze Belediyespor'dan Tervaportti, üçüncü sette kırmızı kart gördü.

Voleybol Efeler Ligi'nin 16. haftasında Gebze Belediyespor ile Spor Toto karşı karşıya geldi.

Gebze Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Spor Toto oldu.

Öte yandan, Gebze Belediyespor'dan oyuncu Tervaportti, 3. sette kırmızı kart gördü.

105 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Gebze

Hakemler: Yasin Okumuş, Adem Türkmen

Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Yasin Aydın, Tervaportti, Suarez, Bahov, Furkan Aydın (Semih Çelik, Metin Durmuş, Berk Dilmenler, Kemal Kayhan, Franca, Kaan Atmaca)

Spor Toto: Camejo, Jaime, Hakkı Çapkınoğlu, Emin Gök, Orçun Ergün, Ivovic (Beytullah Hatipoğlu, Melih Siratca)

Setler: 20-25, 32-34, 25-27

Süre: 105 dakika

Eshspor Haberleri