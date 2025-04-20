Spor Toto, Halkbank karşısında zorlanmadı

AA & Ensonhaber

Voleybol Efeler Ligi play-off 7-8 etabı üçüncü maçında Halkbank ile Spor Toto karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Spor Toto oldu.

Spor Toto bu sonuçla ligi 7. sırada tamamlarken, başkent ekibi ise 8. oldu.

89 DAKİKA SÜRDÜ

Halkbank: Yunus Emre Tayaz, Caner Çiçekoğlu, Kooy, Sercan Yüksel Bıdak, Mirza Lagumdzija, Leal (Volkan Döne, Deniz İvgen, Batuhan Duman, Yiğit Hamza Aslan, Tuna Uzunkol)

Spor Toto: Muhammed Kaya, Hidalgo, Ömer Furkan Dur, Edgar, Mustafa Koç, Muagututia (Beytullah Hatipoğlu, Gökhan Gökgöz, Ümit Demir, Ulaş Kıyak)

Setler: 22-25, 23-25, 15-25

Süre: 89 dakika