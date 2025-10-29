Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'ne İslami Dayanışma Oyunları arası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'ne 6. İslami Dayanışma Oyunları nedeniyle ara verileceğini açıkladı.

TVF'nin açıklamasında "Kadın ve erkek voleybol milli takımlarımız, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek. Bu kapsamda, Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi karşılaşmalarına 16 Kasım'a kadar ara verilecektir. Milli takımlarımıza organizasyonda başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

7-21 KASIM'DA DÜZENLENECEK

İslami Dayanışma Oyunları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 7-21 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.