Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6 etabının programı belli oldu

Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6 etabının programı belli oldu
Galatasaray ile Aras Kargo arasında oynanacak Sultanlar Ligi play-off 5-6 etabı maç programı duyuruldu.

Voleybol Sultanlar Ligi play-off 5-6 etabının maç programı belli oldu.

Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyete ulaşan takım, sezonu 5. sırada tamamlayacak.

17 NİSAN'DA BAŞLAYACAK

Müsabakaların programı şöyle:

17 Nisan Cuma:

19.00 Aras Kargo-Galatasaray (TVF Atatürk)

20 Nisan Pazartesi:

14.00 Galatasaray-Aras Kargo (Burhan Felek)

22 Nisan Çarşamba (gerekirse):

19.00 Galatasaray-Aras Kargo (Burhan Felek)

