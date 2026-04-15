Sultanlar Ligi'nde play-off 5-6 etabının programı belli oldu

Galatasaray ile Aras Kargo arasında oynanacak Sultanlar Ligi play-off 5-6 etabı maç programı duyuruldu.
Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyete ulaşan takım, sezonu 5. sırada tamamlayacak.
17 NİSAN'DA BAŞLAYACAK
Müsabakaların programı şöyle:
17 Nisan Cuma:
19.00 Aras Kargo-Galatasaray (TVF Atatürk)
20 Nisan Pazartesi:
14.00 Galatasaray-Aras Kargo (Burhan Felek)
22 Nisan Çarşamba (gerekirse):
19.00 Galatasaray-Aras Kargo (Burhan Felek)
