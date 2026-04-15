Sultanlar Ligi'nde play-off 7-8 etabı programı açıklandı

Nilüfer Belediyespor ile Türk Hava Yolları arasında oynanacak Sultanlar Ligi play-off 7-8 etabı maç programı duyuruldu.
Voleybol Sultanlar Ligi play-off 7-8 etabı maç programı belli oldu.
Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyete ulaşan takım, sezonu 7. sırada tamamlayacak.
İLK MAÇ CUMA GÜNÜ
Müsabakaların programı şöyle:
17 Nisan Cuma:
16.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)
20 Nisan Pazartesi
16.00 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)
22 Nisan Çarşamba (Gerekirse):
16.00 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)
