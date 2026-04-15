Abone ol: Google News

Sultanlar Ligi'nde play-off 7-8 etabı programı açıklandı

Yayınlama:
Sultanlar Ligi'nde play-off 7-8 etabı programı açıklandı
Haber Merkezi Haber Merkezi

Nilüfer Belediyespor ile Türk Hava Yolları arasında oynanacak Sultanlar Ligi play-off 7-8 etabı maç programı duyuruldu.

Voleybol Sultanlar Ligi play-off 7-8 etabı maç programı belli oldu.

Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyete ulaşan takım, sezonu 7. sırada tamamlayacak.

İLK MAÇ CUMA GÜNÜ

Müsabakaların programı şöyle:

17 Nisan Cuma:

16.00 Türk Hava Yolları-Nilüfer Belediyespor (Burhan Felek)

20 Nisan Pazartesi

16.00 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)

22 Nisan Çarşamba (Gerekirse):

16.00 Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları (Cengiz Göllü)

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

