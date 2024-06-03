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A Milli Kadın Voleybol Takımı, ABD'de düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında ev sahibi ABD ile karşı karşıya geldi.
Teksas eyaletinin Arlington kentinde oynanan bu zorlu karşılaşmada, Türk voleybolseverlerin tribünlerdeki coşkusu görülmeye değerdi.
Filenin Sultanları, büyük bir mücadele sonucunda maçı 3-2 kazanarak turnuvanın Antalya ve ABD etapları sonunda 6 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde etti.
Taraftarlardan tribünlerde büyük destek
ABD'nin ev sahipliğinde oynanan kritik maçta, Türk bayraklarıyla donatılmış tribünler, maç boyunca adeta 7. oyuncu gibiydi.
Taraftarların tezahüratları ve coşkusu, oyunculara moral verdi ve onları zafere taşıdı. Maçın her anında sahada ve tribünde büyük bir sinerji yaşandı.
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