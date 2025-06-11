Türkiye, Yeni Zelanda'ya mağlup oldu

Alanya Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) katkılarıyla Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen Dünya Plaj Voleybolu Pro Tur 2025'in ilk gün açılış maçında kadınlarda Türkiye ile Zelanda karşı karşıya geldi.
MİLLİLER, MAĞLUP OLDU
Turnuvanın ön eleme maçında milli oyuncular Su Simdim-Merve Nezir ikilisinden oluşan Türkiye, Yeni Zelanda'dan Shaunna Polley-Oliva Macdonald çiftiyle karşılaştı.
Türkiye, Yeni Zelanda karşısında 21-12 ve 21-9'luk setlerle maçı 2-0 kaybetti.
29 ülkeden 112 takım ve 224 sporcunun katıldığı organizasyonda, ön elemeleri geçen 8 erkek ve 8 kadın takım ana tabloda mücadele etme hakkı kazanacak.
Ana tabloda ise kadınlarda ve erkeklerde 32'şer ekip yer alacak.
FİNAL MAÇLARI 15 HAZİRAN'DA
Turnuvada 14 Haziran'da çeyrek final ve yarı final, 15 Haziran'da ise final maçları yapılacak.
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