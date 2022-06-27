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TVF Spor Lisesi Dünya şampiyonu
Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda Türkiye temsil eden TVF Spor Lisesi, Tayvan'ı zorlu mücadelede yenerek şampiyon oldu.
- Haber Merkezi
- 27.06.2022 - 06:46
Brezilya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil eden TVF Spor Lisesi, final maçında Tayvan karşısında 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı ve namağlup Dünya şampiyonu oldu.
6 maçta yalnızca 3 set kaybettiler
TVF Spor Lisesi, Dünya Şampiyonası’nda oynadığı 6 karşılaşmada rakiplerine yalnızca 3 set vererek büyük bir başarıya imza attı.
Kadınlarda ülkemizi temsil eden Acıbadem Doğa Koleji ise üçüncülük maçında Yunanistan’ı 3-0 mağlup ederen Dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.