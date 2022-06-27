TVF Spor Lisesi Dünya şampiyonu

Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda Türkiye temsil eden TVF Spor Lisesi, Tayvan'ı zorlu mücadelede yenerek şampiyon oldu.

Brezilya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil eden TVF Spor Lisesi, final maçında Tayvan karşısında 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı ve namağlup Dünya şampiyonu oldu.

6 maçta yalnızca 3 set kaybettiler

TVF Spor Lisesi, Dünya Şampiyonası’nda oynadığı 6 karşılaşmada rakiplerine yalnızca 3 set vererek büyük bir başarıya imza attı.

Kadınlarda ülkemizi temsil eden Acıbadem Doğa Koleji ise üçüncülük maçında Yunanistan’ı 3-0 mağlup ederen Dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.