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    TVF Spor Lisesi Dünya şampiyonu

    Liselerarası Dünya Şampiyonası'nda Türkiye temsil eden TVF Spor Lisesi, Tayvan'ı zorlu mücadelede yenerek şampiyon oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 06:46
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    TVF Spor Lisesi Dünya şampiyonu

    Brezilya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Liselerarası Dünya Şampiyonasında ülkemizi temsil eden TVF Spor Lisesi, final maçında Tayvan karşısında 2-1 geriye düştüğü karşılaşmada muhteşem bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı ve namağlup Dünya şampiyonu oldu.

    6 maçta yalnızca 3 set kaybettiler

    TVF Spor Lisesi, Dünya Şampiyonası’nda oynadığı 6 karşılaşmada rakiplerine yalnızca 3 set vererek büyük bir başarıya imza attı.

    Kadınlarda ülkemizi temsil eden Acıbadem Doğa Koleji ise üçüncülük maçında Yunanistan’ı 3-0 mağlup ederen Dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

    TVF Spor Lisesi Dünya şampiyonu #1


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