VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Kendall Kipp ile yollarını ayırdı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, ABD'li pasör çaprazı Kendall Kipp ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Kulübümüzde geçirdiği süre sona eren Kendall Kipp'e veda ediyoruz. Kaldığı süre boyunca profesyonelliği, enerjisi ve takımı önceleyen tutumuyla kulüpteki herkes üzerinde olumlu bir etki bıraktı. Kendall'a katkıları için teşekkür ediyor ve kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine sağlık ve başarı diliyoruz.